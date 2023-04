Ein 84-Jähriger ist nach einem mutmaßlich durch einen medizinischen Notfall verursachten Autounfall in Kassel gestorben.

Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann war nach dem Vorfall in ein Krankenhaus gekommen. Der 84-Jährige hatte am Montag nach ersten Ermittlungen wegen eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Auto verloren und war auf einem Supermarktparkplatz unter anderem gegen mehrere geparkte Fahrzeuge geprallt. Rettungskräfte hatten den 84-Jährigen vor Ort reanimiert.