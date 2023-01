Eine 85 Jahre alte Fußgängerin ist in Bad Soden (Main-Taunus) von einem ebenfalls 85 Jahre alten Autofahrer angefahren und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, fuhr der Wagen in unzureichendem Abstand an der Frau vorbei und erfasste sie. Sie kam mit einer schweren Fußverletzung ins Krankenhaus. Weitere Angaben könnten aktuell nicht gemacht werden.