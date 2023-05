85-Jähriger in Hasselroth getötet

85-Jähriger in Hasselroth getötet - Ehefrau in Untersuchungshaft

Nach einem Notruf haben Rettungskräfte einen Rentner leblos zu Hause aufgefunden. Laut Obduktion wurde er getötet. Tatverdächtig ist seine Ehefrau.

Die Polizei hat eine 79 Jahre alte Frau wegen Mordverdachts festgenommen. Sie soll in Hasselroth (Main-Kinzig) ihren 85 Jahre alten Ehemann getötet haben.

Wie die Staatsanwaltschaft Hanau am Donnerstag mitteilte, fanden Einsatzkräfte nach einem Notruf am Mittwochmorgen den Rentner leblos in seinem Wohnhaus vor. Der Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod feststellen.

Vorläufige Ergebnisse einer Obduktion des gerichtsmedizinischen Instituts Frankfurt ergaben, dass stumpfe und spitze Gewalteinwirkung den Tod des Mannes verursacht hatten.

Frau in Untersuchungshaft

Die Ehefrau war noch vor Ort unter dringendem Tatverdacht festgenommen worden. Gegen sie wurde am Donnerstag Haftbefehl erlassen. Sie befindet sich in Untersuchungshaft.

Hintergründe und Details der Tat sind noch unklar.

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen