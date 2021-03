85-Jähriger in Hofgeismar von Regiotram erfasst

Mit Hubschrauber in Klinik

Mit Hubschrauber in Klinik 85-Jähriger in Hofgeismar von Regiotram erfasst

An einem Bahnübergang in Hofgeismar (Kassel) ist am Mittwoch ein 85-Jähriger von einer Regiotram erfasst worden.

Der Mann kam schwer verletzt mit dem Hubschrauber in ein Kasseler Krankenhaus. Die genaueren Umstände des Unglücks sind noch ungeklärt. Die Strecke war knapp zwei Stunden gesperrt.