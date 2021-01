Tödlicher Unfall in Trebur [Audioseite]

Absicht oder Unfall? Mann fährt Rentner an und lässt ihn liegen

85-Jähriger tot in Trebur

Ein Autofahrer hat in Trebur einen 85 Jahre alten Mann angefahren und ist einfach weitergefahren. Der Rentner starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt jetzt, ob ein Unfall oder Absicht dahintersteckte.

Nach einem Unfall in Trebur-Astheim (Groß-Gerau) ermittelt die Polizei in Südhessen wegen eines möglichen Tötungsdelikts. Am Dienstagabend hatte ein 24 Jahre alter Autofahrer einen Fußgänger angefahren und ihn danach einfach liegenlassen.

Kurze Zeit später stellte sich der der Autofahrer bei der Polizei in Groß-Gerau - offenbar wegen seines schlechten Gewissens. Wo genau der Unfall passierte, konnte er nach Polizeiangaben vom Mittwoch aber nicht sagen. Daraufhin suchten die Beamten mit einem Hubschrauber nach dem Unfallopfer. Als die Einsatzkräfte den Mann fanden, war der 85-Jährige bereits tot.

Laut Polizei machte der Autofahrer in der folgenden Befragung einen "psychisch auffälligen" Eindruck. Deshalb wollen Polizei und Staatsanwaltschaft Darmstadt nach eigenen Angaben prüfen, ob er den Mann möglicherweise absichtlich angefahren hat.

