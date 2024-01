Eine 86-Jährige ist laut Polizei am Freitag in Wiesbaden Opfer eines Überfalls geworden. Sie wurde vom Fahrrad gezerrt.

Die Täter sollen ihr dann ihre Handtasche geraubt haben.Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Ermittler suchen Zeugen, die am "Mittleren Sampelweg" auf Höhe des Friedhofes am frühen Freitagabend etwas beobachtet haben. Die Männer waren laut Polizei mit Sturmhaube und Schal maskiert und sprachen akzentfrei deutsch.