Ein 87 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall auf der B254 in Homberg/Efze ums Leben gekommen. Er war mit seinem Wagen auf die Gegenspur geraten und frontal mit einem Lkw kollidiert.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 254 in Homberg/Efze ist am Dienstag ein Autofahrer gestorben. Der 87-Jährige war nach Angaben der Polizei am Mittag in einer langgezogenen Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenspur geraten.

Lkw-Fahrer unter Schock

Der Pkw stieß frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug zusammen. Der 87-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 51 Jahre alte Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kassel ein Gutachter beauftragt.

Die B254 wurde wegen der Bergungsarbeiten zwischen Homberg-Industriegebiet und -Hebel zunächst in beiden Richtungen gesperrt. Am späten Nachmittag wurde die Bundesstraße wieder freigegeben.