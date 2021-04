Ein 87 Jahre alter Mann ist bei Holzarbeiten in Fritzlar (Schwalm-Eder) schwer verletzt worden.

Er war am Samstagnachmittag allein in einem Wald unterwegs und wollte mit einem Traktor Baumstämme abtransportieren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei ereignete sich der Unfall. Der Hergang ist unklar. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus.