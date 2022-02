Ein Ausschnitt aus der hr-Fastnachtssitzung "Rosa Wölkchen" vom vergangenen Jahr ist ein absoluter Facebook-Hit, vor allem in Südostasien. Fast 100 Millionen Mal wurde das Video mit dem Pantomimen Peter Shub angeklickt - offenbar auch wegen dessen Ähnlichkeit mit einem Politiker.

Er hängt sich selbst mitsamt Mantel an einem Kleiderhaken auf, er zaubert scheinbar seinen Daumen weg und wieder her, er hindert seinen Kopf vom Abrutschen in Richtung Bauchnabel. Es ist eine klassische Clownnummer, die Peter Shub bei seinem Gastauftritt in der hr-Fastnachtssendung "Rosa Wölkchen" im Februar 2021 zeigte: verspielt, heiter, ohne Worte.

Universal verständlich. Womöglich deshalb ging ein Video vom hr-Gastspiel des New Yorker Pantomimen, der seit langem in Europa lebt und bereits im Circus Roncalli auftrat, viral. Mehr als 87 Millionen Mal wurde der Clip auf Facebook angeklickt, mehr als 500.000 Likes bekam er. Kein hr-Video auf der Plattform war jemals erfolgreicher. Aber warum?

Fast 20 Millionen Klicks allein in Indonesien

In diesem Punkt tappt die hr-Medienforschung ehrlicherweise im Dunkeln. Fest steht, dass der Social-Media-Hype um den fünfminütigen Ausschnitt aus der "Rosa Wölkchen"-Aufzeichnung am 31. März vorigen Jahres seinen Anfang nahm. An dem Tag teilte ein bulgarischer Facebook-Account mit der kyrillischen Bezeichung Бъдеще за Рудозем das Video. Von dort ging es dann weiter in Richtung Südosten. Viel, viel weiter.

Denn gerade in Südostasien wurde der Clip zum Facebook-Hit, wie die Medienforscher Ingmar Grabs vom hr und Alexander Salenko vom SWR herausfanden: 18,9 Millionen Klicks in Indonesien, 8,3 Millionen Klicks in Indien, 4,9 Millionen Klicks auf den Philippinen, 2,1 Millionen Klicks in Pakistan. Vor allem im vorigen Sommer formte sich dort eine unaufhaltsame Peter-Shub-goes-"Rosa Wölkchen"-Welle.

Facebook selbst empfiehlt das Video massenhaft

hr-Medienforscher Grabs kann aus den Daten ablesen, dass in 99 Prozent der Fälle Facebook selbst das Video seinen Nutzerinnen und Nutzern zum Abspielen vorschlug - aber wer kann schon den Algorithmus des Social-Media-Riesen aus Kalifornien nachvollziehen?

Sieht Pantomime Peter Shub aus wie ... Bild © Tofaan Hashemi (hr)

Durchschnittlich guckten die Nutzer den Clip 47 Sekunden lang. Ein hoher Wert, folgt man Grabs. Immerhin ein Viertel der Zuschauerinnen und Zuschauer guckten auch nach 3:30 Minuten Peter Shub bei seinen wortlosen Albereien zu. Das ist außergewöhnlich lang für Social-Media-Verhältnisse.

Ähnlichkeit mit pakistanischem Premierminister

Peter Shub selbst sagt, er sei total überrascht von dem Erfolg: "Es ist schwer, ein breites Publikum zum Lachen zu bringen - und dann auch noch international. Das muss wohl viele Menschen berührt haben." Die Magie der Pantomime.

... Imran Khan, Premierminister von Pakistan? Bild © picture-alliance/dpa

Womöglich liegt der millionenfache Zuspruch in Pakistan und Indien auch darin begründet, dass Peter Shub dem pakistanischen Premierminister Imran Khan ähnlich sieht. Darauf deuten auch einige der - in vielen Sprachen verfassten - Kommentare zu dem Facebook-Video.

Übrigens zeigt das hr-fernsehen am kommenden Sonntag, 13. Februar, um 20.15 Uhr einen Zusammenschnitt mit dem "Lustigsten aus der hessischen Fastnacht 2021". Mit dabei: Na klar, dafür braucht es nun wirklich keine Worte mehr.