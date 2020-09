In Frankfurt-Bornheim wurde ein Mann festgenommen.

In Frankfurt-Bornheim wurde ein Mann festgenommen. Bild © picture-alliance/dpa

Zoll zerschlägt Schwarzgeld-Bande - Festnahme in Frankfurt

Es geht um Schwarzarbeit im Sicherheitsgewerbe: 900 Beamte haben am Morgen bundesweit rund 100 Objekte durchsucht. Ein Kopf der Bande soll ein Rocker aus Frankfurt sein.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Festnahme bei Schwarzgeld-Razzia in Frankfurt [Audioseite] Audio In Frankfurt-Bornheim wurde einer der Hauptverdächtigen festgenommen. Bild © picture-alliance/dpa Ende des Audiobeitrags

Unter Federführung des Frankfurter Hauptzollamts haben am frühen Mittwochmorgen Beamte rund 100 Objekte in vier Bundesländern durchsucht. 900 Beamte waren dabei im Einsatz, darunter auch bewaffnete Spezialkräfte. Schwerpunkt der Durchsuchungen war das Rhein-Main-Gebiet. Außerdem waren Beamte in Hamburg, München und Lörrach im Einsatz.

Bei der Razzia geht es um Schwarzarbeit im Sicherheitsgewebe. Im Visier der Zollbeamten steht eine Bande von 50 Personen. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, mehrere Millionen Euro an Steuern und Sozialabgaben nicht abgeführt zu haben. Sie sollen Scheinrechnungen geschrieben und Schwarzgeld kassiert haben.

Scheinrechnungen in Höhe von 30 Millionen Euro

Einer der sechs Hauptverdächtigen ist nach hr-Informationen aus Frankfurt. Der Mann, der dem Rockermilieu zugerechnet wird, wurde am Mittwochmorgen im Stadtteil Bornheim festgenommen. Er soll Scheinrechnungen in Höhe von 30 Millionen Euro geschrieben haben. Bislang geht der Zoll von einem Schaden wegen nicht gezahlter Steuern und Sozialversicherungen in Höhe von 3,5 Millionen Euro aus.

Sendung: hr-iNFO, 30.09.2020, 8:30 Uhr