Nach einem schweren Verkehrsunfall im Groß-Umstädter Stadtteil Wiebelsbach (Darmstadt-Dieburg) ist ein 91-Jähriger gestorben.

Wie die Polizei am Montag berichtete, erlag er bereits am Samstag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Er war am 20. März mit seinem Krankenfahrstuhl gegen eine Hauswand geprallt.