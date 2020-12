Zwei Mitarbeiterinnen des St. Josef Krankenhauses in Rüdesheim sowie eine 92-jährige Patientin sind am Sonntag von einem Exhibitionisten belästigt worden.

Der 36 Jahre alte Mann hatten sich den Frauen am Vormittag in Rüdesheim (Rheingau-Taunus) genähert und sich ihnen laut Polizei in schamverletzender Weise gezeigt. Die Beamten konnten den Mann kurze Zeit später aufspüren. Er wurde vorläufig festgenommen.