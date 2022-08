Ein 96 Jahre alter E-Bike-Fahrer ist am Sonntag bei einem Unfall im Frankfurter Stadtteil Heddernheim schwer verletzt worden.

Er kollidierte an einer Ampel mit dem Transporter eines 28-Jährigen, der mutmaßlich das für ihn geltende Rotlicht missachtet hatte, wie die Polizei am Montag berichtete. Die Ermittlungen dauern an.