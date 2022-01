Die Unfallstelle am Frankfurter Kreuz.

Die Unfallstelle am Frankfurter Kreuz. Bild © 5vision.media

Auf der A3 hat es am Frankfurter Kreuz einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Dabei kam in der Nacht der Fahrer eines Lkw ums Leben. Die Autobahn ist am Morgen noch gesperrt.

Bei einem Verkehrsunfall auf der A3 am Frankfurter Kreuz ist am späten Donnerstagabend ein Lkw-Fahrer ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen wurden verletzt. Wie die Polizei mitteilte, waren ein Lkw, ein Kleintransporter und ein Auto in den Unfall verwickelt. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar.

Lkw-Fahrer tot aus Kabine geborgen

Nach ersten Erkenntnissen kippte der Anhänger des Lkw auf die Straße, und die Fahrerkabine fing Feuer. Rettungskräfte konnten den Fahrer nur noch tot aus der Kabine bergen. Fahrer und Beifahrer des Transporters wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer wurde leicht verletzt.

Ein Gutachter war vor Ort, um die Unfallursache zu klären. Die A3 von Frankfurt in Richtung Köln ist wegen der Bergungsarbeiten zwischen Frankfurt-Flughafen und Kelsterbach am Morgen noch gesperrt. Wie ein Polizeisprecher dem hr sagte, werde die Sperrung dort noch "längere Zeit" andauern. Der Verkehr staut sich auf mehreren Kilometern Länge.