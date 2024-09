Nach einem schweren Lkw-Auffahrunfall ist die A3 bei Idstein hat es auch einen Tag danach Teilsperrungen und einen langen Stau gegeben. Mittlerweile ist die Fahrban wieder frei.

Zwischen Niedernhausen und Idstein (Rheingau-Taunus) ist am Dienstag auf der A3 ein Lastwagen auf einen anderen Lkw aufgefahren. Der Fahrer des aufgefahrenen Lasters wurde verletzt.

Der vordere Laster hatte Holz geladen, der hintere Eimer mit Farbe. Einige Eimer gingen zu Bruch, die weiße Farbe lief eine Böschung hinab.

Videobeitrag Lkw-Auffahrunfall mit Farbeimern auf A3 - langer Stau Video Bild © 5vision.news Ende des Videobeitrags

Die Autobahn in Richtung Köln musste zwischen dem Wiesbadener Kreuz und Niedernhausen gesperrt werden. Am Dienstagabend wurden neben dem linken auch der mittlere Fahrstreifen wieder freigegeben. Die Teilsperrung auf der rechten Fahrspur wurde erst am Mittwochnachmittag wieder aufgehoben.

An der Stelle musste nicht nur die Fahrbahn gereinigt werden, sondern es mussten auch neue Verankerungen für Schutzplanken gesetzt werden.

Lkw mit Lebensmitteln beladen

Auch am Kreuz Kassel-West gab es nach einem Lkw-Unfall Behinderungen. Die Verbindungsstelle von der A44 auf die A49 wurde gesperrt. Am Nachmittag erfolgte die Freigabe.

Der Lkw war den Beamten zufolge in der Nacht von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Betonleitwand kollidiert. Durch die Kollision kippte der Sattelzug seitlich auf die Schutzwand, wodurch ein Schaden an dem Lkw von rund 160.000 Euro entstand. Ursache sei nach ersten Erkenntnissen Unachtsamkeit gewesen, so der Sprecher.

Videobeitrag Kreuz Kassel-West: Lkw mit Betonleitwand kollidiert Video Bild © Hessennews TV Ende des Videobeitrags

Der 69 Jahre alte Fahrer des Lkw wurde verletzt und in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Der Lastwagen transportierte Lebensmittel. Er musste zunächst entladen werden, bevor er aufgerichtet und von einem Abschleppunternehmen geborgen werden konnte.