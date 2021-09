Millionenschaden an A5-Raststätte Fahrer raste mit mehr als 150 km/h in Tankstelle

Am Tag nach dem Großbrand an der Raststätte Gräfenhausen-Ost steht fest: Der Autofahrer raste mit deutlich mehr als 150 km/h – und wohl in voller Absicht - in die Tankstelle an der A5. Kamerabilder sollen mehr Aufschluss geben.