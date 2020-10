Neuer Tag, neue Proteste: An der umstrittenen A49-Baustelle hat die Polizei ein Aktivistencamp geräumt. Bei Idstein führte eine Blockade der A3 zur Vollsperrung und einem schweren Unfall.

Im Streit um den A49-Lückenschluss in Mittelhessen sind Polizei und Aktivisten am Dienstag an zwei Orten in Hessen aufeinandergetroffen: in der schwindelerregender Höhe von Bäumen im Herrenwald bei Stadtallendorf (Marburg-Biedenkopf) und an der A3 bei Wörsdorf nahe Idstein (Rheingau-Taunus).

Dort hatten sich am Morgen an einer Brücke etwa zehn Menschen abgeseilt. Die Polizei sperrte die Autobahn voll in beide Richtungen und forderte nach hr-Informationen ein Spezialeinsatzkommando (SEK) an. Es kam rasch zu einem kilometerlangen Stau, der noch am Mittag andauerte und an dessen Ende sich ein schwerer Auffahrunfall ereignete.

Ein Auto krachte in Richtung Köln auf einen Lkw. Dabei wurde nach Polizeiangaben mindestens ein Mensch schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

In der Hängematte

Unterdessen rodeten Arbeiter an der A49-Baustelle weiter den Herrenwald, und Polizisten setzten die Räumung fort. Es waren rund 40 Aktivisten, die in und um ihr errichtetes Camp "Neuerdings" den Wald verteidigen wollten. Auf sie trafen nach Mitteilung der A49-Gegner hunderte Einsatzkräfte. Die Polizei nannte keine Zahl.

Polizisten holten aus den Bäumen Aktivisten, die in bis zu 15 Metern Höhe in Hängematten saßen. Andere befanden sich in Baumhäusern oder auf Barrikaden. Auch Hebebühnen setze die Polizei ein. Beamte trugen die Aktivisten davon, nahmen ihnen zur Identifizierung kurzzeitig die Masken vom Gesicht. Am Mittag hatte die Polizei alle Aktivisten aus dem Camp gebracht, eine Baufirma räumte die Barrikaden weg.

Von Anfang an umstritten

Die Rodungsarbeiten laufen seit dem 1. Oktober und sind von Anfang an von Protesten begleitet. Es kam bereits wiederholt zu Autobahnblockaden, betroffen war zweimal die A5. Die fertige Autobahn 49 soll Gießen und Kassel miteinander verbinden.

Der nun begonnen Lückenschluss in Mittelhessen wird von Umweltschützern kritisiert, weil der Bau die Bekämpfung des Klimawandels konterkariere. Mehrere Hektar Wald werden für das Projekt gefällt: im Dannenröder Forst bei Homberg (Ohm) und im Herrenwald bei Stadtallendorf.

Sendung: hr-iNFO, 13.10.2020, 11 Uhr