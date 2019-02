An der Tank- und Rastanlage Bad Camberg auf der A3 in Richtung Köln hat ein Lkw Gefahrgut verloren. Die Rastanlage ist wegen der Bergungsarbeiten seit Freitagvormittag gesperrt. Für wie lange noch, ist unklar.

Wegen eines Lecks an einem Gefahrgut-Laster ist die Tank- und Rastanlage Bad Camberg (Limburg-Weilburg) auf der A3 in Richtung Köln am Freitag gegen 11 Uhr vorübergehend gesperrt worden.

Der Fahrer des Lasters hatte das Leck am Vormittag selbst entdeckt, als er eine Pause einlegte, sagte ein Polizeisprecher. "Er stellte fest, dass der Gefahrstoff aus dem Container seines Fahrzeugs tropfte." Der Fahrer habe sofort die Feuerwehr alarmiert.

Der Laster aus Belgien hat laut Polizei rund 22 Tonnen Fettaminethoxylat geladen, das unter anderem in Reinigungsmitteln vorkommt. Nach Angaben der Feuerwehr besteht durch den Stoff keine Gefahr für die Öffentlichkeit.

Spezialfahrzeug muss Ladung abpumpen

Die Einsatzkräfte konnten die Flüssigkeit binden und auffangen, so dass nichts in die Kanalisation gelangte. Allerdings gelang es nicht, das Leck abzudichten. Laut Polizei wurde ein Spezialfahrzeug damit beauftragt, das Gefahrgut umzuladen. Wie lange das dauern wird, war am Freitagnachmittag nicht abzuschätzen.

Auswirkungen auf den Autobahn-Verkehr gab es wegen der Sperrung und den Bergungsarbeiten nicht. Inzwischen kann laut Polizei die Auffahrt in Richtung Köln wieder genutzt werden, da der Absperrradius verringert wurde.

Sendung: hr-iNFO, 08.02.2019, 15.00 Uhr