Nach einem Unfall mit drei Lkw auf der A3 von Köln Richtung Frankfurt hat es einen kilometerlangen Stau gegeben. Fahrerinnen und Fahrer mussten zwischenzeitlich über eine Stunde warten.

Wer auf der A3 von Köln in Richtung Frankfurt unterwegs war, brauchte am Mittwoch viel Geduld. Wie die Feuerwehr Wiesbaden mitteilte, ereignete sich dort am Morgen ein Unfall mit drei Lkw. Dabei wurden drei Menschen leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt.

Wegen des Unfalls zwischen Idstein (Rheingau-Taunus) und dem Wiesbadener Kreuz war nur ein Fahrstreifen frei. Die restlichen Spuren wurden gesperrt. Die Feuerwehr übernahm die Sicherung der Einsatzstelle.

Elf Kilometer Stau am Morgen

Am Morgen betrug der Stau in der Spitze elf Kilometer. Fahrer auf der A3 mussten demnach teilweise mit einer Verzögerung von mindestens einer Stunde rechnen.

Die Feuerwehr bat darum, die Rettungsgasse freizuhalten. Am frühen Mittag löste sich der Stau dann langsam auf.

Unfall auf A3 bei Kelsterbach

Zuvor ereignete sich bereits ein anderer Unfall auf der A3 Richtung Frankfurt. Die Strecke zwischen dem Wiesbadener Kreuz und Kelsterbach (Groß-Gerau) wurde nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen morgens gesperrt. Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich auf vier Kilometern.

A3-Unfall bei Kelsterbach Bild © Mike Seeboth

Das wirkte sich auch auf die A67 ab dem Rüsselsheimer Dreieck aus. Dort gab es einen Stau von bis zu sechs Kilometern.