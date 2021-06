Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found

Ein Lastwagen ist auf der A4 bei Wildeck wegen eines Motorschadens verunglückt. Die Autobahn blieb fast neun Stunden voll gesperrt. Noch bis Freitagmittag kommt es zu Behinderungen.

Ein umgekippter Lastwagen sorgt auf der Autobahn 4 bei Wildeck (Hersfeld-Rotenburg) seit Donnerstagabend für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Die Fahrbahn sei aufgrund der Bergungsarbeiten von etwa 19.15 Uhr bis Freitag gegen 5 Uhr ab der Anschlussstelle Hönebach voll gesperrt gewesen, teilte die Polizei mit.

Am Freitagmorgen laufe der Verkehr in Fahrtrichtung Dresden einspurig weiter. Die Arbeiten und die damit verbundenen Behinderungen dauerten vermutlich bis zur Mittagszeit an, hieß es weiter.

Lkw drohte abzustürzen

Der Lkw-Fahrer kam wegen eines Motorschadens nach rechts von der Fahrbahn ab und zerstörte rund 100 Meter Schutzplanke, wie die Polizei in der Nacht zum Freitag mitteilte. Anschließend seien das Führerhaus eingeknickt und der Sattelauflieger in Schieflage zum Stehen gekommen. Dadurch drohte der Lastwagen den dortigen Abhang hinabzustürzen.

Die Feuerwehr sicherte das Fahrzeug mit einem Drahtseil. Weil der Lkw Zink-Granulat geladen hatte, das Haut, Augen und Atemwege reizen kann, rückten die Einsatzkräfte mit Atemschutzgeräten an. Vor Ort stellten sie aber fest, dass keine Gefahr bestand. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 25.000 Euro.