Nach einem Lastwagen-Brand ist die A4 bei Wildeck (Hersfeld-Rotenburg) in Richtung Westen weiterhin nur einspurig befahrbar.

An der Brandstelle müsse die Fahrbahn saniert werden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Am Montagabend war der Auflieger eines Sattelzuges vermutlich wegen eines technischen Defekts in Brand geraten.