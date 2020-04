Ein brennender Lkw hat am Dienstag die A44 in Nordhessen blockiert. Wegen aufwändiger Bergungsarbeiten mussten Autofahrer bis zum späten Nachmittag weiträumige Umleitungen in Kauf nehmen.

Ein brennender Lkw hat bis zum späten Dienstagnachmittag zur Sperrung der A44 zwischen Breuna und Warburg (Kassel) in Richtung Dortmund geführt. Jetzt ist die Strecke wieder befahrbar.

Der 47 Jahre alte Fahrer des mit gepressten Pappen Lastwagens hatte laut Polizei während der Fahrt bemerkt, dass der Sattelauflieger Feuer gefangen hatte. Er konnte ihn noch rechtzeitig abkoppeln.

Die Polizei geht zurzeit davon aus, dass das Feuer durch einen technischen Defekt an einer Achse verursacht worden sein könnte. Sie schätzt den Schaden auf einen fünfstelligen Betrag. Verletzt wurde niemand.

Umleitungsstrecke überlastet

Die Löscharbeiten waren sehr schwierig, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei Baunatal. Zuerst sei die Pappe entladen und gelöscht worden. Ein Kran habe den Anhänger im Anschluss geborgen. Die Sperrung dauerte von 7 Uhr bis 15.30 Uhr. Dann konnten alle Spuren wieder freigegeben werden.

Der Verkehr staute sich zeitweise auf bis zu sieben Kilometer Länge. Der Verkehr wurde zwar ab Breuna bis zur Anschlussstelle Warburg umgeleitet. Diese Strecke war aber zwischenzeitlich auch überlastet. Die weiträumigere Umleitungsempfehlung führte über die Bundesstraßen bei Bad Arolsen bei Diemelstadt.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau kompakt, 28.04.2020, 13 Uhr