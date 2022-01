An einer Raststätte an der A45 bei Hammersbach meldet ein Zeuge am Montagmittag ein Feuer. Die Einsätzkräfte entdecken bei den Löscharbeiten zwei Tote in den Trümmern.

In einem Feuer an der Raststätte Langen-Bergheim Ost an der Autobahn A45 in Richtung Gießen sind am Montagmittag zwei Menschen gestorben. Zwei Fahrzeuge seien bei dem Vorfall an der Tankstelle bei Hammersbach (Main-Kinzig) involviert gewesen, teilte die Polizei mit.

Ein Zeuge habe um 12.04 Uhr ein Feuer gemeldet, das von den sofort ausrückenden Einsatzkräften innerhalb einer Stunde gelöscht worden sei. "In den Trümmern wurden dann zwei Leichen entdeckt", sagte ein Polizeisprecher. Weitere Hintergründe waren zunächst noch völlig unklar, die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.