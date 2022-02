An der Grenze zu Hessen ist am Sonntagvormittag eine Autobahnbrücke der A45 planmäßig gesprengt worden.

120 Kilogramm Spreng-stoff haben am Sonntag an der Grenze zu Hessen eine 500 Meter lange und 70 Meter hohe Talbrücke der A45 erfolgreich zu Fall gebracht. Die 55 Jahre alte Brücke krachte um 11 Uhr planmäßig in sich zusammen. Der Autobahnabschnitt daneben bleibt bis zunächst 17 Uhr in beide Richtungen noch gesperrt.