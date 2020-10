Die Polizei versucht zur Zeit, das von Umweltaktivisten besetzte Waldcamp im Herrenwald bei Stadtallendorf zu räumen. Dort finden inzwischen Rodungen für den Ausbau der A49 statt. Bei Alsfeld seilten sich derweil zwei Aktivisten von einer Brücke über der A5 ab.

Polizisten haben am Donnerstagmittag eine Gruppe von rund 30 Ausbaugegnern weggetragen, die die Rodung des Herrenwaldes bei Stadtallendorf (Marburg-Biedenkopf) verhindern wollten. Wenige Meter entfernt gab es allerdings gleich wieder eine Sitzblockade. Die Teilnehmer wurden aufgefordert, Messer und Rasierklingen abzugeben.

Mit der Blockade wollten die Aktivisten offenbar einen Unimog der Polizei am Weiterfahren hindern. Den Beamten ist es jedoch gelungen, an der Blockade vorbeizufahren, wie eine Sprecherin dem hr sagte. Demnach soll auf diesem Wege der Nachschub für die Polizeikräfte im Wald gesichert werden.

Zuvor kreisten die Beamten die im Wald errichteten Baumhäuser ein, da am Morgen im Herrenwald die Rodungsarbeiten für den Lückenschluss der A49 begonnen hatten. Gegen 9 Uhr fielen dort die ersten Bäume, an einer nahe gelegenen Straße standen Transporter für Baumstämme bereit. Die Maschinen der Waldarbeiter werden von Polizisten bewacht.

Die Polizei ist mit hunderten Einsatzkräften vor Ort. Am Rande des Waldes stehen mindestens 85 Mannschaftswagen bereit.

Abseilaktion von A5-Brücke bei Alsfeld

In Alsfeld fand derweil eine Solidaritätsaktion für die Ausbaugegner im Wald statt. Mindestens zwei Aktivisten seilten sich nach Polizeiangaben am Mittag von einer Brücke über die A5 ab. Sie sollen dort versucht haben Banner aufzuhängen. Die Autobahn wurde in Richtung Süden gesperrt. Es entstanden in beide Richtungen kilometerlange Staus.

Protest in acht Metern Höhe

Die Aktivisten, die auch aus dem Dannenröder Forst in den Herrenwald kamen, sind zum Teil vermummt und tragen schwarze Tücher vor den Gesichtern. Sie haben sich aus Protest gegen den A49-Ausbau in den Waldstücken in Baumhäusern eingerichtet und Plattformen sowie Barrikaden errichtet.

Sie kündigten erneut erbitterten Widerstand an: "Wir werden es der Polizei so schwer wie möglich machen und werden uns mit unseren Körpern dafür einsetzen, das hier keine Bäume gefällt werden", sagte eine Aktivistin von "Wald statt Asphalt" dem hr.

Einer der Aktivisten, der sich Bürgi nennt, sitzt zum Beispiel seit Mittwoch auf einer Palette, die etwa acht Meter in der Höhe an einer Eiche befestigt ist. Er hat sich dort hochgeseilt und das Seil dann hochgezogen. Ihm gehe es ganz gut, sagte er dem hr. "Ich bin hier am richtigen Ort."

Nur wenige Meter weiter sitzt Aktivist Picard auf einem Tripod. Er sitzt schon seit Stunden auf einem winzigen Brett und sagt, er habe alles was er brauche - auch noch genug zu essen. Er will so lange da oben bleiben, wie es geht. "Ich bin sehr motiviert."

Aktivist Bürgi sitzt in acht Metern Höhe auf einer Plattform Bild © hessenschau.de

Die mit den Rodungsarbeiten beauftragte Firma DEGES wandte sich am Donnerstag noch einmal an die Aktivisten. "Die DEGES respektiert friedlichen Protest gegen den Bau der A49 und appelliert erneut an alle Demonstrierenden, die Arbeiten nicht zu behindern und sich und andere nicht zu gefährden", teilte das Unternehmen mit.

Polizei: Hochkomplexe Einsatzlage

Nach Angaben der Polizei halten sich derzeit schätzungsweise 150 Aktivisten in den betroffenen Waldstücken auf. Man gehe davon aus, dass diese sich auch in Gefahr begeben oder sogar ihr Leben riskieren werden, um die anstehenden Rodungen zu verhindern.

Am Mittwochnachmittag lehnte das Verwaltungsgericht Gießen zwei Eilanträge ab, die die Räumung eines Zeltlagers verhindern sollten. Das Gericht folgte der Entscheidung des Gesundheitsamts, wonach das Lager mit rund 26 Zelten und 20 Fahrzeugen gegen die Corona-Regeln des Vogelbergkreises verstoße und deshalb aufgelöst werden müsse. Noch ist der Beschluss jedoch nicht rechtskräftig, die Beteiligten können innerhalb von zwei Wochen Beschwerde einlegen.

Einsatz über mehrere Wochen

Der Einsatz im Dannenröder Forst dürfte sich über mehrere Wochen hinziehen und auch wegen der Größe und Unübersichtlichkeit des betroffenen Gebietes größere Dimensionen als der rund um den "Hambacher Forst" haben. Das Waldgebiet in Nordrhein-Westfalen gilt seit 2018 als Symbol des Kampfes zwischen Klimaschützern und Kohlebranche.

Die A49 soll einmal Kassel und Gießen miteinander verbinden. Insgesamt sollen dafür 85 Hektar Wald entlang der geplanten Trasse gefällt werden. Davon gehören 27 Hektar zum Dannenröder Wald sowie weitere 49 Hektar zum nahe gelegenen Herrenwald. Aus Protest dagegen halten die Aktivisten die Waldstücke seit rund einem Jahr besetzt.

