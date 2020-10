Begleitet von massiven Protesten hat die Waldrodung für den umstrittenen Ausbau der A49 begonnen. Die Polizei ist mit mehreren Hundertschaften rund um den besetzten Dannenröder Forst im Einsatz. Aktivisten legten unterdessen auch den Verkehr auf der angrenzenden A5 lahm.

Videobeitrag Video zum Video Räumung im Herrenwald trifft auf Widerstand [Videoseite] Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Am Donnerstagnachmittag fallen im Herrenwald die ersten Baumhäuser. Mit einem Drehleiterwagen bahnt sich die Polizei ihren Weg weit nach oben in die Baumkronen der seit Monaten besetzten Waldstücke bei Stadtallendorf (Marburg-Biedenkopf). Kletterer des Höheninterventionsteams versuchen, Aktivisten von ihren Plattformen zu holen. Unter lauten Protesten stürzen schließlich Matratzen und weiteres Inventar in die Tiefe. "Das kann doch nicht wahr sein", ruft einer der geschockten Waldbesetzer.

Seit dem Morgen macht die Polizei im Dannenröder Forst und dem benachbarten Herrenwald ernst. Mit mehreren Hundertschaften sind die Beamten im Einsatz, um die Rodungen für den umstrittenen Lückenschluss der A49 zwischen Gießen und Kassel zu begleiten. Immer wieder kommt es zu Sitzblockaden sowie handgreiflichen und verbalen Auseinandersetzungen zwischen Protestierenden und Polizisten. Sechs Personen werden laut Polizei festgenommen, 13 Platzverweise verhängt.

Videobeitrag Video zum Video Polizei räumt Sitzblockade [Videoseite] Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Polizei bringt Bierbänke und mobile Toiletten

Die Aktivisten wollen sich nach ihrer knapp ein Jahr währenden Waldbesetzung keinesfalls kampflos geschlagen geben. "Wir werden es der Polizei so schwer wie möglich machen und werden uns mit unseren Körpern dafür einsetzen, dass hier keine Bäume gefällt werden", sagt eine Demonstrantin des Bündnisses "Wald statt Asphalt" dem hr.

Ein Drehleiterwagen nähert sich den Baumhäusern Bild © hessenschau.de

Nach Angaben der Polizei halten sich derzeit schätzungsweise 150 Aktivisten in den betroffenen Waldstücken auf. Man gehe davon aus, dass diese sich auch in Gefahr begeben oder sogar ihr Leben riskieren werden, um die Baumfällungen zu verhindern. Entsprechend stellen sich die Beamten auf einen wochenlangen Einsatz ein. Bierbänke und mobile Toiletten werden demnach am Donnerstag ebenso vor Ort platziert wie Wasserwerfer und Spezialausrüstung.

Bäume fallen im Minutentakt

Aufgabe der Polizisten ist es dabei, das zur Rodung freigegebene Areal für die Arbeiten zu sichern. Im Herrenwald ist das bereits ab dem Morgen der Fall. Mit schwerem Gerät, drei sogenannten Harvestern, fällt die beauftragte Baugesellschaft Deges fast im Minutentakt Baum für Baum. Man wolle gleich zu Beginn "richtig Meter" machen, hieß es vom Planungsstab für den A49-Ausbau. An einer Straße stehen Tieflader für den Abtransport der Stämme bereit.

Videobeitrag Video zum Video Die ersten Bäume im Herrenwald fallen [Videoseite] Video Harvester im Herrenwald Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

4,5 Hektar Wald sollten laut groben Planungen bereits am Donnerstag fallen. Insgesamt müssen für die Autobahn 85 Hektar weichen - davon gehören 27 Hektar zum Dannenröder Forst und weitere 49 Hektar zum Herrenwald. Entsprechend angespannt ist die Stimmung unter den Klimaschützern, die gegen die Rodung und für eine Klima- und Verkehrswende einsetzen. Maskiert und teilweise mit Messern und Rasierklingen ausgestattet werden einige Protestierende aufgegriffen oder weggetragen. Die Polizei nimmt nach eigener Aussage von 70 Personen die Personalien auf.

A5 stundenlang lahmgelegt

Zu einer Protestaktion kommt es auch auf der benachbarten A5 bei Alsfeld (Vogelsberg). Mindestens zwei Aktivisten seilten sich dort nach Polizeiangaben am Mittag von einer Brücke ab, um Banner aufzuhängen. Die Autobahn wird daraufhin in beide Richtungen gesperrt, die Folge sind kilometerlange Staus in beide Richtungen. Erst nachdem ein Kranwagen die Brückenbesetzer in Sicherheit bringt, kann der Verkehr am Nachmittag wieder anrollen.

Verschnaufpausen am Wochenende

Im Wald bereitet man sich derweil so langsam aber sicher auf das Ende des ersten Rodungstags vor. Immer wieder wird gesungen und skandiert. Einige als Clowns verkleidete A49-Gegner kommen bei der Räumung der Baumhäuser den Polizisten nahe, blödeln vor ihnen herum und interviewen sie mit einer Möhre in der Hand als Mikro: "Wieso bist du eigentlich Polizist geworden?"

Vermutlich werden sie diese Frage ihren staatlich entsandten Widersachern in den kommenden Wochen noch häufiger stellen. Am Freitag soll es weitergehen. Doch es gibt auch ausgemachte Verschnaufpausen: Nachts und am Wochenende soll nicht geräumt oder gerodet werden.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau kompakt, 01.10.2020, 16.45 Uhr