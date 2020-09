Im Dannenröder Forst wird es am Donnerstag ernst

Am Donnerstag soll der Ausbau der umstrittenen A49 beginnen. Für die Aktivisten in ihren Protestcamps im Dannenröder Forst dürfte es eng werden. Die Polizei plant mit einem Großaufgebot.

Die Polizei stellt sich darauf ein, dass am Donnerstag die Arbeiten für den umstrittenen Weiterbau der A49 beginnen - und ein größeres Aufgebot nötig sein wird, um die Arbeiter zu schützen. Denn mehrere Aktivisten haben sich in Baumhäusern eingerichtet und Barrikaden gebaut, um die geplante Rodung von Bäumen im Dannenröder Forst bei Homberg/Ohm (Vogelsberg) zu verhindern.

Polizei: "Wir rechnen mit großem Widerstand"

Man stelle sich auf eine hochkomplexe und dynamische Einsatzlage ein, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch in Gießen. "Wir rechnen mit großem Widerstand", ergänzte eine Polizeisprecherin. Um die Herausforderungen zu bewältigen, würden Polizisten aus allen Präsidien in Hessen, aber auch aus dem gesamten Bundesgebiet hinzugezogen.

"Nach unseren Informationen beginnen die Baufirmen morgen mit ihren Arbeiten", twitterte die Polizei. Was genau die für das Projekt zuständige Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (DEGES) plane, sei der Polizei aber noch nicht bekannt.

150 Aktivisten in Protestcamps

Derzeit halten sich laut Polizei schätzungsweise 150 Aktivisten in den betroffenen Waldstücken auf. Man gehe davon aus, dass diese sich auch in Gefahr begeben oder sogar ihr Leben riskieren werden, um die anstehenden Rodungen zu verhindern.

Der Einsatz dürfte sich über mehrere Wochen hinziehen und auch wegen der Größe und Unübersichtlichkeit des betroffenen Gebietes größere Dimensionen als der rund um den "Hambacher Forst" haben. Das Waldgebiet in Nordrhein-Westfalen gilt seit 2018 als Symbol des Kampfes zwischen Klimaschützern und Kohlebranche.

Die A49 soll einmal Kassel und Gießen miteinander verbinden. Insgesamt sollen dafür 85 Hektar Wald entlang der geplanten Trasse gefällt werden. Davon gehören 27 Hektar zum Dannenröder Wald sowie weitere 49 Hektar zum nahe gelegenen Herrenwald. Aus Protest dagegen halten die Aktivisten die Waldstücke seit rund einem Jahr besetzt.

Sendung: hr-iNFO, 30.09.2020, 15 Uhr