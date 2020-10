Die Polizei ist am Donnerstagmorgen mit einem Großaufgebot in den Herrenwald bei Stadtallendorf angerückt. Dort sollen die Rodungsarbeiten für den Lückenschluss der A49 zeitnah beginnen.

Videobeitrag Video zum Video Dannenröder Forst: Um was geht es hier? [Videoseite] Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Man bereite sich auf einen Einsatz vor, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Nähere Details nannte er zunächst nicht. Im Herrenwald bei Stadtallendorf (Marburg-Biedenkopf) sowie in dem in der Nähe gelegenen Dannenröder Forst bei Homberg/Ohm stehen Rodungsarbeiten für den Ausbau der A49 an. Am Rande des Herrenwaldes stehen mindestens 85 Mannschaftswagen der Polizei bereit.

Aus Protest gegen den A49-Ausbau und die geplanten Rodungen haben sich in beiden Waldstücken Aktivisten in Baumhäusern eingerichtet und Plattformen sowie Barrikaden errichtet.

Polizei: "Wir rechnen mit großem Widerstand"

Die Polizei stellt sich auf eine hochkomplexe und dynamische Einsatzlage ein. "Wir rechnen mit großem Widerstand", so eine Sprecherin. Um die Herausforderungen zu bewältigen, würden Polizisten aus allen Präsidien in Hessen, aber auch aus dem gesamten Bundesgebiet hinzugezogen.

Weitere Informationen Liveticker Unser Liveticker zu den aktuellen Entwicklungen im Dannenröder Forst und im Herrenwald Ende der weiteren Informationen

Die vom Bund beauftragte Firma Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (Deges) wollte gleich den ersten Tag, an dem gesetzlich Rodungen möglich sind, nutzen. Einzelheiten sind noch nicht bekannt.

Dutzende Mannschaftswagen stehen nahe des Herrenwaldes bereit. Bild © Rebekka Dieckmann

150 Aktivisten in Protestcamps

Derzeit halten sich laut Polizei schätzungsweise 150 Aktivisten in den betroffenen Waldstücken auf. Man gehe davon aus, dass diese sich auch in Gefahr begeben oder sogar ihr Leben riskieren werden, um die anstehenden Rodungen zu verhindern.

Am Mittwochnachmittag lehnte das Verwaltungsgericht Gießen zwei Eilanträge ab, die die Räumung eines Zeltlagers verhindern sollten. Das Gericht folgte der Entscheidung des Gesundheitsamts, wonach das Lager mit rund 26 Zelten und 20 Fahrzeugen gegen die Corona-Regeln des Vogelbergkreises verstoße und deshalb aufgelöst werden müsse. Noch ist der Beschluss jedoch nicht rechtskräftig, die Beteiligten können innerhalb von zwei Wochen Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof in Kassel einlegen.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Polizei will Arbeiten für A49 von Donnerstag an schützen [Audioseite] Audio Polizeieinsatz bei einer früheren Protestaktion im Dannenröder Forst Bild © Jochen Schmidt Ende des Audiobeitrags

Einsatz über mehrere Wochen

Der Einsatz im Dannenröder Forst dürfte sich über mehrere Wochen hinziehen und auch wegen der Größe und Unübersichtlichkeit des betroffenen Gebietes größere Dimensionen als der rund um den "Hambacher Forst" haben. Das Waldgebiet in Nordrhein-Westfalen gilt seit 2018 als Symbol des Kampfes zwischen Klimaschützern und Kohlebranche.

Die A49 soll einmal Kassel und Gießen miteinander verbinden. Insgesamt sollen dafür 85 Hektar Wald entlang der geplanten Trasse gefällt werden. Davon gehören 27 Hektar zum Dannenröder Wald sowie weitere 49 Hektar zum nahe gelegenen Herrenwald. Aus Protest dagegen halten die Aktivisten die Waldstücke seit rund einem Jahr besetzt.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau kompakt, 30.09.2020, 16.45 Uhr