Seit heftiger Regen am Wochenende am A49-Tunnel Frankenhain Erde hat wegbrechen lassen, ist die Autobahn dort in Richtung Gießen gesperrt. Noch immer ist unklar, wann die Aufräumarbeiten beginnen können.

Der gesperrte A49-Tunnel bei Schwalmstadt

Die A49 zwischen Neuental (Schwalm-Eder) und Schwalmstadt bleibt in Richtung Gießen wegen Erdrutschgefahr bis auf Weiteres gesperrt. Das teilte die A49 Autobahngesellschaft am Mittwoch mit. Der Dauerregen am vergangenen Wochenende hatte am Sonntagvormittag zu einem Erdrutsch geführt. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

In Höhe des Nordportals des Tunnels Frankenhain in unmittelbarer Nähe der Fahrbahn hatten der Autobahn GmbH zufolge Bauarbeiter entdeckt und gemeldet, dass die Erde abgerutscht war.

Hang muss gesichert werden

Es bestehe nun die Gefahr, dass Erde auf die Fahrbahn fallen könnte. Man habe nun ein vorläufiges Sanierungskonzept abgestimmt, teilte eine Sprecherin der A49-Autobahngesellschaft mit. Dieses sähe vor, einzelne Elemente der Schutzwände oberhalb des Nordportals abzubauen und danach die abgerutschten Erdmassen zu entfernen. Schließlich solle eine vorläufige Böschungsabdeckung angebracht werden.

Der Abbau der Erdmassen soll mit einem Kran von der A49 aus erfolgen. Die Autobahn bleibt gesperrt, bis die abgerutschten Erdmassen entfernt worden sind. Wann damit begonnen werden kann, war auch am Mittwoch noch unklar. "Die Ausführung dieser Arbeiten erfolgt bei geeigneter Witterung und geringstmöglicher Beeinträchtigung für den Verkehr", teilte die Sprecherin lediglich mit. In Richtung Kassel ist die A49 weiter befahrbar.

Das neue Teilstück war erst Ende Juni vergangenen Jahres für den Verkehr freigegeben worden. Die A49 führt in dem Abschnitt unter anderem über vier Talbrücken und durch den Tunnel Frankenhain. Dieser ist rund 900 Meter lang und hat zwei Tunnelröhren mit je zwei Fahrstreifen.

Weiterer Erdrutsch an A49

Im weiteren Verlauf der A49 Richtung Marburg gab es in der Nacht zu Dienstag zudem einen weiteren Erdrutsch. Auf mehreren Metern Breite sei dort ein Stück Hang abgerutscht, berichtete die Oberhessische Presse. Dieser Erdrutsch sei aber "nicht gravierend", sagte die Sprecherin der A49-Autobahngesellschaft am Mittwoch. Er habe keine Auswirkungen auf den Verkehr.

