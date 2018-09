Ein Unfall mit zwei Lastwagen und einem Minivan hat am Dienstag zu einer stundenlangen Vollsperrung der A5 am Frankfurter Kreuz geführt. Vor allem im Berufsverkehr kam es Richtung Norden zu langen Staus.

Kurz vor 20 Uhr kam am Dienstagabend von der Autobahnpolizei die Entwarnung: "Die Autobahn ist wieder frei", sagte ein Sprecher zu hessenschau.de.

Am Nachmittag gegen 14.30 Uhr war auf der A5 zwischen Zeppelinheim (Offenbach) und dem Frankfurter Kreuz ein Lastwagen an einem Stauende auf einen Sattelzug aufgefahren. Ein nachfolgender Minivan mit Anhänger krachte ebenfalls in die Unfallstelle. Die Fahrzeuge verkeilten sich ineinander. Die Autobahn wurde daraufhin in Richtung Norden voll gesperrt.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Zwei Menschen wurden schwer verletzt. Der Lkw-Fahrer musste aus seinem Fahrzeug geschnitten werden. Ein Rettungshubschrauber und mehrere Krankenwagen waren an der Unfallstelle im Einsatz. Über die zweite verletzte Person wurde zunächst nichts bekannt.

Bild © Michael Seeboth (hr)

Die Bergungsarbeiten gestalteten sich aufwendig. Der Verkehr staute sich vor allem im Feierabendverkehr auf knapp zehn Kilometern. Auch in der Gegenrichtung kam es wegen Schaulustiger zu Behinderungen.

