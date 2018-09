Nach einem schweren Lkw-Unfall ist die A5 am Frankfurter Kreuz in Richtung Norden weiterhin voll gesperrt. Die Bergung soll bis in den Abend andauern. Es kommt zu langen Staus.

Die A5 ist derzeit zwischen Zeppelinheim und Frankfurter Kreuz in Richtung Norden voll gesperrt. Ein Lastwagen ist am Nachmittag gegen 14.30 Uhr an einem Stauende auf einen Sattelzug aufgefahren, ein nachfolgender Van mit Anhänger krachte in die Unfallstelle. Die Fahrzeuge verkeilten sich ineinander, wie die Polizei mitteilte.

Zwei Personen wurden schwer verletzt. Der Lkw-Fahrer musste aus seinem Fahrzeug geschnitten werden. Ein Rettungshubschrauber und mehrere Krankenwagen waren an der Unfallstelle im Einsatz.

Bild © Michael Seeboth (hr)

Die Bergungsarbeiten gestalten sich aufwendig. Die Sperrung wird nach Polizeiangaben bis in den Abend hinein andauern. Der Verkehr staut sich aktuell auf mehreren Kilometern. Die Umleitung erfolgt ab Langen/Mörfelden über die U11 und U5. Auch in der Gegenrichtung kam es wegen Schaulustiger zu Behinderungen.

Sendung: hr3, 18.9.2018, 16 Uhr