Löcher in Fahrbahn: A5 am Gambacher Kreuz gesperrt

Frostschäden Löcher in Fahrbahn: A5 am Gambacher Kreuz gesperrt

Bis zu 1,5 Meter lang und 20 Zentimeter tief: Auf der A5 in Mittelhessen müssen mehrere Löcher im Asphalt ausgebessert werden. Bis zum Nachmittag sind dort vorerst alle Fahrbahnen in Richtung Kassel gesperrt.

Audiobeitrag Audio A5-Sperrung am Gambacher Kreuz Audio Löcher in Asphalt Bild © picture-alliance/dpa (Archiv) Ende des Audiobeitrags

Frostschäden auf der Autobahn 5 am viel befahrenen Gambacher Kreuz machen kurz vor Weihnachten Reparaturarbeiten nötig und sorgen für eine Sperrung Richtung Kassel. Seit Freitagmorgen sind daher vorerst alle Fahrbahnen Richtung Norden gesperrt.

Wie die Autobahn GmbH in Wiesbaden mitteilte, könne voraussichtlich am Nachmittag zumindest der linke Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Wann die A5 Richtung Norden wieder komplett befahrbar ist, ist noch nicht klar.

Asphalt stellenweise rund 20 Zentimeter abgesenkt

Am Donnerstag hatte sich der Asphalt kurz hinter dem Gambacher Kreuz stellenweise rund 20 Zentimeter abgesenkt – vermutlich durch den Frost der vergangenen Tage und dem plötzlichen Temperaturanstieg danach. Die Absenkungen sind laut Polizei bis zu 1,5 Meter lang. Mehrere Lastwagen wurden beschädigt, weil sie über oder durch die Löcher gefahren waren. Eventuell sind weitere Fahrzeuge betroffen. Verletzt wurde niemand.

Mehrere Lkw beschädigt

Der betroffene Fahrbahn-Abschnitt – die rechte Spur der A5 in Richtung Norden – ist seit Donnerstag früh gesperrt. Ab Bad Nauheim bildeten sich am Donnerstag zwischenzeitlich immer wieder Staus und stockender Verkehr in der Weihnachtsreisezeit.

Reiseverkehr rund um die Feiertage ADAC warnt vor Staus zum Weihnachtsferien-Start Die Weihnachtsfeiertage stehen vor der Tür – und der Verkehr auf den Straßen nimmt zu. Der ADAC warnt Reisende vor Staus auf der A3 und A5. Auch in den Innenstädten könnte es voll werden. Zum Artikel