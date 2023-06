Nach dem Brand eines Lkw auf der A5 nahe Alsfeld haben hunderte Menschen stundenlang im Stau gestanden. Rettungskräfte versorgten sie mit Getränken. Die Autobahn ist Richtung Kassel weiter gesperrt, da die Fahrbahn stark beschädigt ist.

Nichts geht mehr auf der A5 zwischen Homberg (Ohm) und Alsfeld im Vogelsbergkreis: Nach einem Lkw-Brand am Donnerstagnachmittag ist die Autobahn am Freitagmorgen in Richtung Kassel immer noch gesperrt. Wie ein Polizeisprecher sagte, hoffe man, am Vormittag wenigstens die linke Spur wieder öffnen zu können. Bis dahin wird der Verkehr über die B49 umgeleitet.

Lkw-Fahrer unverletzt

Ein Lastwagen, der mit Stahlträgern beladen war, hatte am Donnerstag gegen 16 Uhr Feuer gefangen. Der 40 Jahre alte Fahrer konnte das Führerhaus rechtzeitig verlassen und die Rettungskräfte verständigen. Als diese eintrafen, war der Lkw laut Polizei aber bereits komplett ausgebrannt - vermutlich wegen eines technischen Defekts.

Stundenlang standen Autos und Lkw auf der A5 in Richtung Kassel im Stau. Bild © Maike Sawinski (hr)

Die Feuerwehr konnte verhindern, dass das Feuer auf den Wald neben der Autobahn übergreift. Für hunderte Auto- und Lkw-Fahrer ging allerdings stundenlang nichts mehr, da die Autobahn gesperrt werden musste. Der Verkehr staute sich ab Grünberg (Gießen) am späten Abend noch etwa 15 Kilometer lang. Wegen des warmen Wetters versorgten Hilfsdienste Auto-Insassen und Lkw-Fahrer im Stau mit Getränken.

Polizei weckt schlafende Lkw-Fahrer

Nach Stunden konnte der Verkehr dann laut Polizei in die Gegenrichtung abgeleitet werden. Dafür mussten allerdings zahlreiche Lkw-Fahrer erst einmal aufwendig geweckt werden, da sie ihre Wagen auf der rechten Spur einfach abgestellt und sich schlafen gelegt hatten, weil ihre Lenkzeit überschritten war.

Wie die Autobahnmeisterei mitteilte, wurde durch das Feuer die Fahrbahn stark beschädigt. Stahlteile seien in der geschmolzenen Fahrbahn "festgebacken". Noch ist nicht absehbar, wann die Reparaturarbeiten abgeschlossen sind. Der Schaden wurde zunächst auf etwa 250.000 Euro geschätzt.