Dieser Lkw brannte am Donnerstagnachmittag auf der A5 ab, die Strecke wurde voll gesperrt. Bild © Fuldamedia

Ein Lkw ist am Donnerstagnachmittag auf der A5 nahe Alsfeld in Brand geraten. Der Fahrer konnte sich retten. Stundenlang standen Autos und Lkw im Stau. Das Problem war nicht nur die Bergung des abgebrannten Lkw, sondern auch die stark beschädigte Fahrbahn.

Auf der A5 Frankfurt Richtung Kassel geriet am Donnerstag gegen 16 Uhr ein Sattelzug in Brand. Seitdem ging zwischen Homberg (Ohm) und Alsfeld im Vogelsbergkreis für viele Auto- und Lkw-Fahrer nichts mehr: Die Autobahn wurde in Richtung Norden voll gesperrt.

Nach Angaben der hr-Verkehrsredaktion war der Stau ab Grünberg (Gießen) gegen 22.30 Uhr noch etwa 15 Kilometer lang. Wegen des warmen Wetters versorgten Hilfsdienste Auto-Insassen und Lkw-Fahrer im Stau mit Getränken.

Stundenlang standen Autos und Lkw auf der A5 in Richtung Kassel im Stau. Bild © Maike Sawinski (hr)

Fahrbahn stark beschädigt

Die Polizei versuchte nach eigenen Angaben, den Verkehr innerhalb der Sperrung abzuleiten und dann mit der Bergung zu beginnen. Um kurz nach 22 Uhr wurde die linke Fahrspur freigegeben. Zur Bergung des Lkw sollte ein Kran eingesetzt werden.

Wie die Autobahnmeisterei mitteilte, wurde durch das Feuer die Fahrbahn stark beschädigt. Stahlteile seien in der geschmolzenen Fahrbahn festgebacken.

Wie lange die Reparatur dauern wird und bis wann mit einer vollständigen Freigabe der Autobahn gerechnet werden kann, war zunächst unklar. Auch über die Höhe des Sachschadens gab es zunächst keine Angaben.

Lkw-Fahrer unverletzt

Der Lkw hatte laut Polizei zwischen dem Parkplatz Krachgarten und der Anschlussstelle Alsfeld-West Feuer gefangen. Der Fahrer habe unverletzt das Führerhaus verlassen und die Rettungskräfte verständigen können.

Als Feuerwehr und Rettungsdienst eintrafen, habe der Lkw bereits komplett gebrannt. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt Ursache für das Feuer sein.