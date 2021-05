Bei einem Unfall auf der A5 bei Breitenbach am Herzberg (Hersfeld-Rotenburg) ist am Donnerstag ein Schaden von 70.000 Euro entstanden.

An einer Baustelle hatte sich ein Rückstau gebildet, den ein Lkw-Fahrer zu spät sah, teilte die Polizei am Freitag mit. Er leitete eine so genannte Gefahrenbremsung ein und verlor dabei zwei tonnenschwere Stahlblechrollen.