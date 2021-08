Die A5 ist am Nachmittag nahe Alsfeld nach einem Unfall mit mehreren Autos voll gesperrt worden. Ein Wagen brannte. Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist im Einsatz.

In den Unfall auf der A5 in Richtung Norden zwischen Homberg/Ohm und Alsfeld (Vogelsberg) waren ersten Angaben der Polizei zufolge mehr als zehn Fahrzeuge verwickelt. Er ereignete sich gegen 15.30 Uhr am Sonntagnachmittag. Genaue Angaben über den Unfallhergang und mögliche Verletzte machte die Polizei in einer ersten kurzen Mitteilung nicht.

Fahrzeug in Brand geraten

"Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste sind schon vor Ort und teilweise noch auf der Anfahrt. Bitte Rettungsgasse freihalten. Aktuell ist die BAB 5 in beide Richtungen voll gesperrt", hieß es in der Mitteilung. Eines der beteiligten Fahrzeuge sei in Brand geraten. Auch die Autobahn in Richtung Süden wurde gesperrt - um Rettungsfahrzeugen die bessere Zufahrt zur Unfallstelle zu ermöglichen. Zwischen der Raststätte Rimberg und der Abfahrt Alsfeld-West bildete sich rasch ein zunächst 10 Kilometer langer Stau.

Die Polizei rief dazu auf, unbedingt an die Rettungsgasse zu denken. Sie empfahl, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren: In Richtung Kassel über die U27 ab Homberg (Ohm), in Richtung Frankfurt ab dem Hattenbacher Dreieck über die A7.

Dieser Beitrag wird laufend aktualisiert.