Nach einem Lkw-Unfall auf der A5 bei Butzbach ist die Autobahn für mehrere Stunden gesperrt worden. Zwei Menschen wurden verletzt.

Bei dem Zusammenstoß zweier Lastwagen am Mittwochmorgen auf der Autobahn 5 im Wetteraukreis sind die beiden Fahrer verletzt worden, einer von ihnen schwer. Der 47-Jährige sei im Führerhaus seiner Sattelzugmaschine eingeklemmt worden und habe von der Feuerwehr befreit werden müssen, teilte die Polizei in Friedberg am Mittwoch mit. Mit einem Rettungshubschrauber sei er in ein Krankenhaus geflogen worden. Der andere Lkw-Fahrer im Alter von 35 Jahren erlitt leichte Verletzungen.

Die Autobahn wurde nach dem Unfall fast sechs Stunden lang in Fahrtrichtung Frankfurt voll gesperrt, es kam zu langen Staus. Zeitweise stand die Blechkolonne laut der Polizei auf über 15 Kilometern bis zur Anschlussstelle Fernwald.

A5 über Stunden gesperrt

Beide Lkw waren hintereinander bei Butzbach auf der rechten Spur in Richtung Frankfurt gefahren, als der 35-Jährige sein Gefährt wegen stockenden Verkehrs bremste. Laut den ersten Ermittlungen bemerkte dies der 47-Jährige zu spät und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Fahrerkabine der Zugmaschine abgerissen, der angehängte Tieflader blieb auf der Fahrbahn stehen.

Nach der stundenlangen Vollsperrung wurde zur Mittagszeit ein Fahrstreifen für den Verkehr freigegeben. Die Aufräumarbeiten dauerten weitere Stunden, auch weil bei dem Unfall Diesel ausgelaufen war. Die letzte Sperrung wurde schließlich gegen 17 Uhr aufgehoben.