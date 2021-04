Nach einem Lkw-Unfall auf der A5 bei Butzbach ist eine Fahrbahn wieder freigegeben. Die Bergungsarbeiten dauern noch an. Zwei Menschen wurden verletzt.

Die Polizei hat am Mittag die Vollsperrung der A5 bei Butzbach (Wetterau) in Richtung Frankfurt wieder aufgehoben. Die linke Fahrbahn sei wieder befahrbar, teilten die Beamten auf Twitter mit. Die Arbeiten an der Unfallstelle dauerten aber noch an. Wie lange, ist weiterhin unklar.

Bei einem Unfall mit zwei Lastwagen waren am Dienstagmorgen zwei Menschen verletzt worden. Die Lkw blockierten die Fahrbahn in Richtung Frankfurt. Einer der Fahrer erlitt bei der Kollision schwere, der andere leichte Verletzungen. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Polizei: Schwierige Bergung

Der genaue Hergang und die Ursache des Unfalls waren zunächst nicht bekannt. Die beiden Lkw stießen am Morgen gegen 7.15 Uhr zusammen. Beteiligt war ein Tieflader, der danach alle drei Fahrstreifen versperrte. Bei dem Gefährt riss die Zugmaschine ab. Der Fahrer wurde darin eingeklemmt.

Der Verkehr staute sich zeitweise bereits ab Fernwald (Gießen) auf über zehn Kilometern. Die Polizei empfiehlt, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Die Umleitungsempfehlung in Richtung Frankfurt: Über die A45 in Richtung Hanau und von dort über die A3 weiter nach Frankfurt.