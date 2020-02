Nach einem Lkw-Unfall ist die A5 zwischen Friedberg und Bad Homburg gesperrt. Ein Schwerverletzter ist bereits im Krankenhaus, doch die Bergungsarbeiten ziehen sich hin.

In Richtung Süden ist die A5 derzeit zwischen Friedberg und Bad Homburg gesperrt. Gegen 9.30 Uhr war es zu einem Unfall gekommen, in den zwei Lastwagen und ein Auto verwickelt waren. Ein Lkw war auf einen vorausfahrenden Laster aufgefahren, in die Unfallstelle fuhr ein Pkw. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar.

Lkw-Fahrer eingeklemmt

Ein Lastwagenfahrer, der in seinem Führerhaus eingeklemmt war, musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam mit schweren Verletzungen mit dem Rettungswagen in eine Klinik. Ein angeforderter Rettungshubschrauber hob ohne Patienten wieder ab.

Wie lange die Bergungsarbeiten und die damit verbundene Sperrung dauern werden, ist noch unklar. An der Unfallstelle sind nach Angaben der Polizei Betriebsstoffe ausgelaufen.

Ab der Raststätte Wetterau hat sich in Richtung Frankfurt ein Stau von 9 Kilometern Länge gebildet. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, eine Rettungsgasse zu bilden. Die Umleitungsempfehlung führt ab Ober-Mörlen über die U28 nach Bad Homburg zur A661 und von dort zum Bad Homburger Kreuz.