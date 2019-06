Nach dem Zusammenstoß zweier Laster auf der A5 bei Ober-Mörlen muss die Feuerwehr entflammbare Farben abtransportieren. Die A5 ist in Richtung Frankfurt gesperrt. Die Bergung dürfte sich hinziehen.

Nach einem Auffahrunfall von zwei Lastwagen am Mittwochmorgen ist die A5 in Richtung Frankfurt zwischen Ober-Mörlen und Friedberg (Wetterau) gesperrt worden. In der Folge bildete sich ab dem Gambacher Kreuz ein bis zu neun Kilometer langer Stau.

Auch die Umleitungsstrecken waren nach Angaben des Polizeipräsidiums Mittelhessen überlastet. Autofahrern wurde eine weiträumige Umfahrung nahegelegt. "Eigentlich geht bereits ab Bad Nauheim nichts mehr", erklärte eine Polizeisprecherin.

Entzündbare Farbe geladen

Die Vollsperrung war nötig, nachdem gegen 8.40 Uhr bei einem missglückten Spurwechsel zwei Lastwagen zusammengestoßen waren. Dabei erlitten die beiden Fahrer nach Polizeiangaben nur leichte Verletzungen.

Allerdings hatte einer der Laster Farbe geladen, bei der die Gefahr bestand, dass sie sich in der Sommerhitze entzünden könnte. Die Feuerwehr rückte an, um das Ladegut umzuladen. Am Mittag teilte das Polizeipräsidium Mittelhessen mit, dass sich die Bergungsarbeiten weiter verzögern und vermutlich "noch mehrere Stunden andauern" werden.

Weiterer Lkw-Unfall auf der A7

Der Lastwagen prallte mit voller Wucht gegen den Anhänger. Bild © HessennewsTV

Auf der A7 zwischen Melsungen und Malsfeld im Schwalm-Eder-Kreis war es in der Nacht zu Mittwoch zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 74-jähriger Lkw-Fahrer war gegen 0.30 Uhr in ein auf der rechten Fahrspur aufgestelltes Baustellenfahrzeug gefahren.

Der Unfallfahrer wurde bei dem Aufprall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nach Polizeiangaben nicht. Der Schaden wird auf 52.000 Euro beziffert.

Sendung: hr4, 26.06.2019, 12 Uhr