A66 nach Unfall voraussichtlich bis in die Nacht gesperrt

Auf der A66 bei Bad Soden-Salmünster ist ein Gefahrguttransporter verunglückt. Neben Diesel lief an der Unfallstelle auch eine gefährliche Chemikalie aus. Die Reinigungsarbeiten können noch Stunden dauern.

Nach einem Unfall ist die A66 zwischen Bad Soden-Salmünster (Main-Kinzig) und Steinau in beide Richtungen vollgesperrt - und das voraussichtlich noch bis tief in die Nacht, wie ein Polizeisprecher am Freitagnachmittag sagte.

Bereits um 16 Uhr staute sich der Verkehr in Richtung Fulda ab Bad Orb/Wächtersbach auf neun Kilometern. In der Gegenrichtung nach Frankfurt bildete sich ab Schlüchtern ebenfalls ein mehrere Kilometer langer Stau.

Auch der unter der Kinzigtalbrücke gelegene Radweg ist derzeit gesperrt. Die Fahrbahn Richtung Frankfurt dürfte in Kürze wieder einspurig freigegeben werden, teilte die Polizei gegen 17 Uhr mit.

Chemikalie ausgelaufen

Den Angaben zufolge war ein Gefahrgut-Transporter bei Bad Soden-Salmünster verunglückt. Auf der Kinzigtalbrücke sei ihm ein Reifen geplatzt, im Anschluss sei der Lkw auf die Seite gekippt. Dabei habe er eine Lärmschutzwand gestreift und sich den Tank aufgerissen.

Neben Diesel sei an der Unfallstelle auch gesundheitsschädliches Eisen(III)-sulfat ausgelaufen. Der Stoff kann Haut und Augen reizen. Außerdem sei es möglich, dass die Chemikalie die Fahrbahn beschädigt habe, hieß es.

Die Feuerwehr richtete daher einen Gefahrenradius ein. Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Schaden wird nach ersten Schätzungen auf weit über 100.000 Euro beziffert.

