Veröffentlicht am 08.02.25 um 12:01 Uhr

Der höchste gemessene Wert lag nach Angaben der Polizei von Samstag diesmal bei 191 km/h - in einem Bereich, in dem maximal 100 km/h erlaubt sind. Insgesamt wurden in eineinhalb Stunden zehn Geschwindigkeitsüberschreitungen gemessen, die zu Fahrverboten führen werden. Die Kontrollen wurden zwischen der Anschlussstelle Eschborn und Höchst durchgeführt.