Schwere Unfälle auf den Autobahnen 45 und 66: Im mittelhessischen Sinn wurde ein Mann von einem Laster überrollt und starb. Im Rhein-Main-Gebiet krachten zwei Lkw ineinander. Beide Autobahnen wurden gesperrt.

Ein 73 Jahre alter Mann wurde auf der A45 bei Sinn (Lahn-Dill) von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt. Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 6 Uhr morgens. Offenbar war der Mann zu Fuß über die Autobahn gelaufen. Ersten Ermittlungen zufolge handelte es sich um Suizid. Der 59 Jahre alte Lkw-Fahrer erlitt einen Schock.

Aufräumarbeiten nach dem Unfall auf der A45. Bild © Jörg Fritsch

Die Fahrbahn in Richtung Gießen wurde im morgendlichen Berufsverkehr zwischen Herborn-Süd und Ehringshausen gesperrt. Gegen 9 Uhr war die Autobahn wieder frei. Der Verkehr hatte sich zuvor ab Dillenburg auf bis zu acht Kilometern gestaut. Auch die Umleitung über die Bundesstraße 227 war zwischenzeitlich überlastet.

Lkw kracht in stehenden Sattelzug

Seit dem frühen Freitagmorgen ist auch die A66 bei Gründau (Main-Kinzig) gesperrt. Dort waren gegen vier Uhr morgens zwei Laster ineinander geprallt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei musste einer der beiden Fahrer kurz hinter der Anschlussstelle Gründau-Rothenbergen auf dem Standstreifen halten. Der 30 Jahre alte Fahrer eines herannahenden Sattelzugs übersah das stehende Fahrzeug und konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen.

Bei der Kollision wurden beide Fahrer verletzt, einer von ihnen schwer. Sie kamen ins Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge müssen mit Hilfe eines Krans geborgen werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 300.000 Euro.

Wegen der aufwändigen Bergung ist der Abschnitt zwischen Gründau-Rothenbergen und Gründau-Lieblos in Fahrtrichtung Fulda voraussichtlich noch bis 12 Uhr voll gesperrt. Die Zufahrt in Richtung Fulda ist davon ebenfalls betroffen. Der Verkehr staute sich am Morgen auf drei Kilometern. Eine Umleitung ist eingerichtet.