Bei einem Auffahrunfall auf der A661 sind am Freitagabend sechs Menschen schwer verletzt worden, darunter zwei Kinder.

Ein Auto sei auf Höhe einer Tankstellenausfahrt auf einen anderen Wagen aufgefahren, so die Polizei am Samstag. Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Durch den Aufprall erlitten alle sechs Insassen so schwere Verletzungen, dass sie in Krankenhäusern behandelt werden mussten. In einem Auto saß eine Familie mit zwei Kindern - eines im Säuglingsalter, eines zwölf Jahre alt. Das andere Auto war mit zwei Erwachsenen besetzt.