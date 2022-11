Die Autobahn 67 ist übers Wochenende am Darmstädter Kreuz in Richtung Frankfurt wegen Brückenarbeiten gesperrt. Hilfskonstruktionen und Gerüste müssen abgebaut werden.

Am Darmstädter Kreuz werden seit Monaten alle Brücken neu gebaut. Dafür wurde die Fahrbahn am Samstag Richtung Frankfurt erneut dicht gemacht.

In der Zeit der Sperrung sollen dann Hilfskonstruktionen für die Betonarbeiten sowie Schutzgerüste an der zentralen Brücke und an der Südrampe abgebaut werden. Am Montagmorgen um 5 Uhr soll die Sperrung wieder aufgehoben sein, wie die zuständige Autobahn GmbH mitteilte.

Ab Pfungstadt auf die A5 wechseln

Bereits am vergangenen Wochenende sind Teile der Konstruktionen abgebaut worden – damals aber auf der anderen Fahrtrichtung. Alle, die aus dem Süden kommen, müssen nun ab Pfungstadt auf die parallel verlaufende Autobahn 5 wechseln.

So sah die Baustelle noch im Februar aus. Bild © Autobahn GmbH

Die Brückenarbeiten am Darmstädter Kreuz laufen seit 2020 und werden voraussichtlich erst 2024 beendet. Alle vier Rampen sind Sanierungsfälle und müssen erneuert werden. Das passiert nach und nach und erfordert immer wieder Sperrungen.

