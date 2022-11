Nach einer zweitägigen Sperrung rollt seit dem Wochenbeginn auf der Autobahn 67 am Darmstädter Kreuz wieder der Verkehr. Die Brückenarbeiten in dem Bereich sind damit aber noch lange nicht beendet.

Am Darmstädter Kreuz werden seit Monaten alle Brücken neu gebaut. In diesem Zuge musste die Fahrbahn am Samstag Richtung Frankfurt erneut gesperrt werden, um Hilfskonstruktionen für die Betonarbeiten sowie Schutzgerüste an der zentralen Brücke und an der Südrampe abzubauen. Am Montagmorgen um 5 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben.

Die Brückenarbeiten am Darmstädter Kreuz laufen seit 2020 und werden voraussichtlich erst 2024 beendet. Alle vier Rampen sind Sanierungsfälle und müssen erneuert werden. Das passiert nach und nach und erfordert immer wieder Sperrungen.

So sah die Baustelle noch im Februar aus. Bild © Autobahn GmbH

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen