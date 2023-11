In Südhessen hat es auf der A67 einen Massenunfall mit mehreren Lastwagen und Autos gegeben. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Auch in Osthessen gab es auf der A5 und A7 kilometerlangen Stau.

Auf der A67 hat es zwischen Pfungstadt (Darmstadt-Dieburg) und Gernsheim (Groß-Gerau) am Freitagmittag einen schweren Unfall gegeben. Wie die Polizei mitteilte, waren drei Lastwagen und vier Autos beteiligt. Offenbar sind die Autos aus noch ungeklärter Ursache ineinander gefahren. Auf der Fahrbahn verteilten sich Trümmer und auch zahlreiche Getränkekisten, die einer der Laster geladen hatte.

Zwei Rettungshubschrauber waren vor Ort. Eine Frau erlitt bei dem Unfall am Freitag schwere Verletzungen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Drei weitere Menschen wurden leicht verletzt.

A67-Sperrung wohl noch bis zum Abend

Wegen des Unfalls ist die A67 in Fahrtrichtung Mannheim derzeit voll gesperrt. Die Polizei bittet, die A67 ab dem Darmstädter Kreuz über die parallel verlaufende A5 weiträumig zu umfahren.

Am Mittag staute es sich nach dem Unfall ab dem Darmstädter Kreuz auf mehreren Kilometern. "Und der Stau nimmt eher zu", schätzte der Polizeisprecher gegen 14 Uhr. Er rechnet mit einer Vollsperrung der A67 bis in die Feierabendzeit.

Auch Stau auf A7 und A5 nach Unfall bei Kirchheim

Bereits seit dem Morgen gibt es nach einen Unfall auf der A7 bei Kirchheim (Hersfeld-Rotenburg) massive Verkehrsbeeinträchtigungen: Zwischen der Raststätte Großenmoor und dem Kirchheimer Dreieck war gegen 14 Uhr bislang nur ein Fahrstreifen für den Verkehr freigegeben.

Dort gab es auch noch über zehn Kilometer Stau. Am Morgen war die Strecke an der Unfallstelle zeitweise in Richtung Kassel ebenfalls komplett gesperrt worden.

Auch die Umleitungsstrecke auf der A5 zwischen Alsfeld-Ost und dem Hattenbacher Dreieck war nach dem Mittag überlastet.