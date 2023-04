Eine Entenfamilie hat am Mittwochnachmittag zu einer kurzzeitigen Sperrung der A67 bei Rüsselsheim (Groß-Gerau) geführt.

Die Enteneltern und ihre vier Küken wollten die Autobahn überqueren, Autofahrer alarmierten die Polizei. Die Beamten sperrten die A67, packten die Küken in einen Karton und trugen sie zu einem See, an dem die Enteneltern bereits warteten, teilte die Polizei mit.