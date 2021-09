Bei einem Unfall mit einem Sportwagen und einem Kleinbus in der Nähe des Viernheimer Dreiecks sind am Freitagabend sechs Menschen schwer verletzt worden. Sie wurden aus dem Bus auf die Fahrbahn geschleudert.

Bei einem Auffahrunfall auf der A67 zwischen dem Viernheimer Dreieck und der Raststätte Lorsch-Ost sind am Freitagabend sechs Menschen schwer verletzt worden. Ein 31-jähriger Mann war mit seinem Sportwagen Richtung Norden auf der Überholspur unterwegs, als ein Kleinbus vor ihm auf die linke Spur wechselte.

Der Sportwagenfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Bus auf, der sich daraufhin überschlug, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Von den sieben Menschen in dem Bus wurden dabei fünf auf die Fahrbahn geschleudert.

Sachschaden: rund 100.000 Euro

Beide Insassen des Sportwagens sowie der Fahrer des Kleinbusses blieben unverletzt. Die sechs anderen Insassen des Busses wurden schwer verletzt zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Bei dem Unfall wurde zudem ein Lastwagen am Heck beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von insgesamt geschätzten 100.000 Euro. Die A67 war in Fahrtrichtung Darmstadt für drei Stunden gesperrt.