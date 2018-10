Tödlicher Unfall auf der A67: Ein 78-Jähriger hat sich am Mittwoch in der Abfahrt Büttelborn mit seinem Transporter überschlagen. Laut Zeugen fiel der Mann zuvor durch seine unsichere Fahrweise auf.

Nach Angaben der Polizei war der 78-Jährige am Mittwochmittag auf der A67 unterwegs und wollte an der Anschlussstelle Büttelborn (Groß-Gerau) die Autobahn verlassen. Er kam dabei von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Transporter. Der Senior erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Laut Zeugenaussagen soll der Rentner bereits vorher auf der Autobahn aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen sein. Dabei soll er auch die Mittelleitplanke touchiert haben. Die Polizei kann eine medizinische Ursache als Grund für den Unfall nicht ausschließen. Ermittlungen seien aufgenommen wurden. Die Anschlussstelle Büttelborn in Richtung Süden blieb während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten mehrere Stunden voll gesperrt.